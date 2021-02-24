Міносвіти презентувало освітній серіал для підлітків «Школа платіжної грамотності»

Міністерство освіти і науки України спільно з компанією Mastercard у співпраці з Асоціацією «ЄМА» представили освітній вебсеріал «Фінансовий SkillUp. Школа платіжної грамотності».

Про це повідомляє пресслужба МОН, передає Укрінформ.

Завдання вебсеріалу – допомогти підліткам засвоїти базові навички безготівкових розрахунків, а також розібратися з ключовими правилами безпеки. Він складається із п’яти серій по 5-8 хвилин, які розподілені за наступними темами: «Моя перша платіжна картка» (частина 1 і 2), «Сучасні платіжні інструменти», «Оплати в інтернеті», «Безпечний геймінг».

Відео вже доступні у спеціальному розділі на сайті компанії Mastercard та YouTube-каналі, а також на офіційному сайті МОН.

«Для якісної практичної реалізації компетентного підходу в навчанні старшокласників варто враховувати те, що їм потрібно. Після перегляду підлітками вебсеріалу важливий результат – успішний досвід, який школярі можуть використати під час безготівкового способу життя», – зазначила заступниця міністра освіти і науки України Віра Рогова.

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«Школа платіжної грамотності» – це серія коротких фінансових влогів для старшокласників і першокурсників. У кожній серії їхні однолітки – Саня та Соня – обговорюють платіжні рішення й те, як ними безпечно користуватися. Герої вчаться розраховуватися картками й гаджетами у магазинах та онлайн і розказують, як захистити персональні дані й платежі. В останній серії вони вчаться основам безпечного геймінгу, зокрема, як поповнювати ігровий рахунок, захистити свій ігровий аккаунт і протистояти кіберзлочинцям.