Світлана Фус, лікар-дієтолог

У сучасному світі не проблема купити екзотичний фрукт у будь-яку пору року, а страви кухонь усього світу - з доставкою додому. Багато нововведень полегшують наше життя, але чи у захваті від них наш організм? Навіть у найбанальніших ситуаціях часом не знаємо, чи не шкодимо собі. Чи позбавлятися від кавової залежності? Чи існує здоровий "перекус"? Як не об'їдатися, коли сидимо перед телевізором? Укрінформ запитав про це лікаря-дієтолога вищої категорії, керівника Центру нормалізації ваги, експерта проєктів телеканалу СТБ Світлану Фус.

ДОСТАВКА, "СУХОМ'ЯТКА", ЇЖА ПІД ТЕЛЕВІЗОР І ПЕРЕКУСИ

- Світлано, нинішній уклад життя, а зараз ще й карантин, впливають на харчові звички українців. Багато хто почав замовляти доставку їжі додому. Чи є це здоровою заміною традиційній домашній їжі? Якщо ж ні, то як часто можна себе так балувати?

- Доставки бувають різними. Бувають доставки піци, суші, а є і доставка обідів. Якщо протягом тижня людина дуже часто захоплюється піцою і суші, то це негативно вплине на її здоров'я: надмірна кількість вуглеводів і жирів. Доставка адекватного збалансованого харчування - це коли на день людина замовляє собі повний набір продуктів у вигляді страв, які розподілені на сніданок, обід і вечерю, і перекус. Такі замовлення, адекватно збалансовані, можуть навіть поліпшити самопочуття, змушуючи людину харчуватися в режимі. І вага від такого харчування не набиратиметься.

- Чи правда, що ми з'їдаємо більше, якщо одночасно їмо і дивимося телевізор або фільм на ноутбуці?

- Якщо ми накладаємо на тарілку певну кількість їжі і нею обмежуємося, це не призведе до переїдання. Якщо ж їсти механічно, наприклад, жуємо якісь фрукти, горішки, насіння, кондитерські вироби, то ми справді відволікаємося від процесу прийому їжі і не контролюємо відчуття насичення, і справді можемо переїдати і перебирати і по калоріях, і по категоріях (прості вуглеводи і жири).

- Інша крайність сучасності - швидкі перекуси, так звана сухом'ятка. Але наскільки насправді для здоров'я важливо вживати перші страви, чи все ж від них можна легко відмовитися?

- Якщо у харчуванні кількість овочів є достатньою, то здебільшого перші страви - це справа звички. Ще питання, наскільки людина добре почувається після овочевих відварів, бульйонів. Перші страви - це не обов'язковий компонент нашого раціону, але у наших традиціях і звичках – річ поширена. Тенденція така, що у сучасному харчуванні треба робити харчові паузи – важливо навчитися наїдатися на кожен прийом їжі, щоб відчуття ситості тривало досить довго: від трьох з половиною до п'яти годин (залежно від того, скільки людина разів на день їсть). Це оптимальний спосіб харчування, адже так ми даємо можливість організму переварити і засвоїти всю їжу. І за такого режиму харчування, коли робимо харчові паузи між прийомами їжі, ми менше будемо страждати від надлишкової маси тіла і різних проблем з травною системою.

Харчування треба планувати - це стосується і дітей, і дорослих

- А як бути зі школярами? Що краще давати їм на перекуси, щоб і корисно було, і не приїдалося?

- Харчування треба планувати - це стосується не лише дітей, а й дорослих. Якщо людина харчується одноманітно, без фантазії у виборі їжі, то їжа буде приїдатися і завжди буде хотітися з'їсти щось швидке і насичене смаком. Плануємо перекуси, виходячи з того, які продукти дитина не доїдає. Можна дати їй з собою кисломолочні продукти з фруктами і якийсь сендвіч з овочами, шматком м'яса або риби. Це може бути загорнутий в лаваш листовий салат з морквою і сиром з чаєм без цукру.

Куряче м'ясо - хороше джерело повноцінного білка, який потрібен для росту і розвитку дитячого організму

- А чому для дитячого харчування часто рекомендують використовувати саме курку? І як її можна приготувати, щоб зацікавити навіть найбільш примхливих дітей?

- Куряче м'ясо - хороше джерело повноцінного білка, який потрібен для росту і розвитку дитячого організму, а також для оновлення тканин. Також у курятині склад жиру відрізняється від жиру яловичини або свинини. У курячому жирі вміст поліненасичених жирних кислот: омега 3, омега 6, омега 9 – більше, ніж насичених жирних кислот, процентне співвідношення 70 на 30 приблизно. Цей жир легко засвоюється, дає енергію і позитивно впливає на процеси обміну в організмі людини. Як готувати - це вже справа смаку, оскільки можна і запікати, і відварювати, робити з курячої грудки щось на зразок буженини і давати м'ясо холодним.

- Вегетаріанство сьогодні є популярним, тому легко можна знайти поради, чим замінити м'ясо в раціоні. Тоді як існує безліч людей, які відмовляються від риби, але продовжують вживати м'ясо - на що їм варто звернути увагу?

- Наш організм засвоює м'ясо, рибу, кашу, овочі і всю їжу у вигляді білків, жирів, вуглеводів, вітамінів і мінералів. Нам важливо забезпечити ці нутрієнти для нормальної роботи організму, в адекватній кількості. Коли ми виключаємо якісь продукти зі свого раціону, ми не сильно впливаємо на забезпеченість нашого організму необхідними речовинами.

З приводу вегетаріанства – якщо у раціоні людини залишаються кисломолочні продукти, риба з морепродуктами і яйця, то такий раціон, якщо він правильно сформований, може бути достатньо повноцінним. Якщо люди повністю відмовляються від продуктів тваринного походження, то виникає багато проблем. Такий спосіб харчування не дуже добре впливає на організм у далекій перспективі. А якщо людина не їсть лише рибу, то їй достатньо інших продуктів, щоб заповнити відсутні компоненти, які можна було отримати з риби. Йод, який надходить з морської риби і є дуже важливим у нашому харчуванні, можна замінити морськими водоростями, йодованою сіллю. Є і спеціальні добавки, але їх треба приймати за призначенням лікаря.