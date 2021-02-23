Рекордний у країні млинець приготували у вівторок, 23 лютого, в Ужгороді, його зафіксували як найбільший у Книзі рекордів України.

Про це повідомила в коментарі Укрінформу власниця закладу в Ужгороді, де спекли млинець, Віолета Бурлака.

Гігантський млинчик, який протягом двох днів готували шестеро людей, має розміри 7,17м на 3,09 м.

За її інформацією, на найбільший в країні млинець пішло 150 л молока, 150 яєць, 6 кг масла, 9 літрів олії, 7 кг цукру, 2 кг солі та 75 кг муки. На начинку використали 45 кг кисломолочного сиру, 2,5 кг какао і 2,5 кг цукрової пудри.

В Ужгороді побили рекорд України із приготування найбільшого млинця / Фото: Сергій Гудак

“Рекордний млинець ми склали із 1000 малих млинців, вони зліплюються спеціальним харчовим скріплювачем. Наповнили його сиром, а зверху посипали цукровою пудрою та какао”, - розповіла вона.

Ідея, як зазначила Бурлака, прийшла торік, акцію вирішили влаштувати для співробітників закладу, які нудяться без роботи в карантин - для того, аби їх підбадьорити.

Млинець після фіксації рекорду роздадуть безкоштовно учасникам акції та ужгородським сім'ям, які потребують підтримки.

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Як повідомляється, раніше, у 2019 році, нaйбільший млинець Укрaїни виготовили у місті Дружківкa Донецької облaсті.