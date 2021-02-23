Лабораторні та інструментальні дослідження робитимуть за електронним направленням
Про це повідомляє Національна служба здоров’я України, передає Укрінформ.
В електронному направленні зазначається код послуги та інформація про медичний заклад і лікаря, який його створив. Місце, де отримати послуги пацієнт обирає самостійно серед закладів, які мають договір з НСЗУ. Звернення пацієнтів без направлення може бути платними.
Пацієнти, які уклали декларацію мають право на безоплатний гарантований державою перелік медичних послуг на первинній ланці, що включає наступні аналізи: загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, загальний аналіз сечі, загальний холестерин, глюкоза крові.
Окрім цього, на безкоштовній основі пацієнт може отримати швидкі тести на вагітність, тропонін, ВІЛ-інфекцію, вірусні гепатити та визначення антигену SARS-CoV-2.
Також у пакет амбулаторної допомоги входить проведення загальних клінічних та біохімічних лабораторних обстежень, лабораторні дослідження з метаболічного скринінгу відповідно до чинного законодавства. Безкоштовними являються і шість інструментальних досліджень для ранньої діагностики найпоширеніших серед українців онкозахворювань.