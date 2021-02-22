У 2020 році топ-10 імпортерів українського збіжжя вперше очолив Китай із часткою закупівель у 20%, а у 2019 році лідируючу позицію у рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових ще з 2011 року традиційно утримував Єгипет, який закупив українського збіжжя на 97% більше ніж у 2018 році.

Сукупно топ-10 держав сформували рівно 2/3 вартісного обсягу усіх закупівель зернопродукції в Україні у 2020 році, та понад 63 % у 2019 році.

Укрінформ, пропонує десятку країн, які закупили найбільше українського зерна у 2020 та 2019 році.

ТОП-10 імпортерів українського збіжжя у 2020 році

Китай - $1855 млн

Єгипет - $1120 млн

Індонезія - $547 млн

Іспанія - $543 млн

Нідерланди - $519 млн

Туреччина - $473 млн

Туніс - $347 млн

Бангладеш - $317 млн

Корея - $282 млн

Лівія - $265 млн

Скільки зерна продали:

Кукурудзи - 27,9 млн т

Пшениці - 18,1 млн т.

Ячменю - 5,0 млн т.

Жита - 5 тис. т.

ТОП-10 імпортерів українського збіжжя у 2019 році

Єгипет - $1311 млн

Китай - $859 млн

Іспанія - $765 млн

Туреччина - $718 млн

Бангладеш - $421 млн

Ізраїль - $317 млн

Нідерланди - $624 млн

Індонезія - $538 млн

Туніс - $293 млн

Італія - $283 млн

Скільки зерна продали:

Кукурудзи – 32,3 млн т.

Пшениці – 20 млн т.

Ячменю – 4,1 млн т.

Жита – 13 тис. тонн