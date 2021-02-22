ТОП-10 імпортерів українського збіжжя
У 2020 році топ-10 імпортерів українського збіжжя вперше очолив Китай із часткою закупівель у 20%, а у 2019 році лідируючу позицію у рейтингу найбільших імпортерів вітчизняних зернових ще з 2011 року традиційно утримував Єгипет, який закупив українського збіжжя на 97% більше ніж у 2018 році.
Сукупно топ-10 держав сформували рівно 2/3 вартісного обсягу усіх закупівель зернопродукції в Україні у 2020 році, та понад 63 % у 2019 році.
Укрінформ, пропонує десятку країн, які закупили найбільше українського зерна у 2020 та 2019 році.
ТОП-10 імпортерів українського збіжжя у 2020 році
Китай - $1855 млн
Єгипет - $1120 млн
Індонезія - $547 млн
Іспанія - $543 млн
Нідерланди - $519 млн
Туреччина - $473 млн
Туніс - $347 млн
Бангладеш - $317 млн
Корея - $282 млн
Лівія - $265 млн
Скільки зерна продали:
Кукурудзи - 27,9 млн т
Пшениці - 18,1 млн т.
Ячменю - 5,0 млн т.
Жита - 5 тис. т.
ТОП-10 імпортерів українського збіжжя у 2019 році
Єгипет - $1311 млн
Китай - $859 млн
Іспанія - $765 млн
Туреччина - $718 млн
Бангладеш - $421 млн
Ізраїль - $317 млн
Нідерланди - $624 млн
Індонезія - $538 млн
Туніс - $293 млн
Італія - $283 млн
Скільки зерна продали:
Кукурудзи – 32,3 млн т.
Пшениці – 20 млн т.
Ячменю – 4,1 млн т.
Жита – 13 тис. тонн