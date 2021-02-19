У селі на Тернопільщині оздоровлюють цілющою водою з урочища Медобори

У селі Оришківці, розташованому обабіч міжнародної траси М-19 Тернопіль-Чернівці, туристи і жителі області успішно зміцнюють здоров’я за допомогою мінералізованої води.

Про те, як виникла ідея запропонувати гостям оздоровлення водою із Товтрового кряжу – Медоборів, розповів кореспонденту Укрінформу місцевий підприємець Ярослав Угляр.

«Не раз бував у багатьох країнах світу і щоразу звертав увагу на те, як люди там максимально використовують для поліпшення якості життя все, що дала їм матінка-природа. Я не кажу про відомі великі SPA-курорти чи центри таласотерапії. Люди їдуть не тільки туди, але й у маленькі, провінційні заклади, де туристи можуть оздоровитися, скажімо, місцевого водою, глиною чи грязями. Тож вирішив теж використати тутешні природні умови для того, аби привабити у наше село туристів, жителів краю, щоб вони на собі відчули не тільки благотворний вплив помірно-теплого клімату, але й пройшли курс оздоровлення підземною мінеральною водою», - каже пан Ярослав.

За його словами, з початку пандемії потік туристів, які заїжджали сюди великими автобусами, прямуючи з Львова, Рівного, Тернополя до замків або у Дністровський каньйон, суттєво зменшився. Натомість почастішали відвідини автотуристів, окремих невеликих туристичних груп, які мають конкретну мету приїзду в Оришківці – поліпшити стан організму у створеному тут в туристично-оздоровчому комплексі «Орися».

«Бачимо, що здоровий спосіб життя стає модним. В останні місяці все частіше до нас їдуть люди, аби поєднати мандрівку Тернопільщиною із певними ефективними лікувальними процедурами, зміцнити своє здоров’я. Передусім йдеться про високомінералізовану воду, так звану «гусятинську ропу». Її, добуту із глибини 770 метрів у товщах Товтрового кряжу, у Медоборах, і привозимо сюди. Ця вода – справжнє природнє диво, аналогів якого в Україні немає. Щось подібне є у Прибалтиці, на курорті Друскінінкай, але наша вода у три рази має більше солі, 25-30 грам на літр, та ще й бром і йод», - додає підприємець.

Він розповів, що, за твердженням лікарів, у цьому переконалися й ті, хто відчув на собі позитивний вплив водних процедур із ропою. Вона дуже помічна при низці захворювань: хворобах опорно-рухового апарату, серцево-судинних захворюваннях, гіпертонії, цукровому діабеті. Перебування у басейні із ропою добре розслабляє організм, знімаючи втому, стрес, емоційне виснаження. А першою ознакою таких симптомів є дефіцит магнію в організмі.

За порадою медиків, Ярослав Угляр знайшов і, до речі, запатентував спосіб, аби врівноважити баланс магнію в організмі саме за допомогою гусятинської ропи та полтавського бішофіту.

Нагадаємо, бішофіт – природний мінерал, який містить хлоридно-магнієвий комплекс, а також калій, йод, бром. По суті, саме ці елементи і необхідні для нормального функціонування організму.

«Ми налагодили співпрацю із Полтавщиною, де на глибині 2,5 км розташоване найглибше залягання бішофіту у світі. Звідти й доставляємо цей цілющий мінерал, який додаємо у певних пропорціях у ропу, що дає потужний лікувально-оздоровчий ефект. Такі процедури, як і соляні гідромасажі, особливо актуальні зараз, у період коронавірусної пандемії, коли організм потребує додаткового зміцнення імунітету», - каже Ярослав Угляр.

Крім двох великих басейнів в «Орисі» облаштували лазні з травами полину, хрону, м’яти, меліси, лаванди, чебрецю, ромашки. Очевидно, температуру, яка тут є, а це – 80-110 градусів, мало який вірус може витримати.

Фото: Фейсбук-сторінка Готельно-туристичного комплексу «Орися»