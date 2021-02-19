На Житомирщині фермерське господарство вирощує три види перепілок
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.Житомир.
«У фермерському господарстві вирощують три види перепілок. Техаська біла перепілка несе близько 280 яєць у рік. Окрім того, там є маньчжурська золотиста і японська яйценосна перепілки», - йдеться у сюжеті.
За словами зооінженера фермерського господарства Олександра Рудіка, перепілка наразі є найстійкішим видом птиці до хвороб і технологічних параметрів утримання.
На фермі доглядають за перепілками з першого дня їх життя, коли пташенята важать 8,5 грамів. Згодом вони дорослішають і птахів сортують та відправляють на клітково-батарейний тип утримання, де їх годують та напувають завдяки автоматизованій системі.
Сідала для перепілок в клітці розташовані під нахилом, тому яйця відразу потрапляють у контейнери, з яких їх вночі забирають. Потім їх на 18 діб поміщають в інкубатор.
Директор фермерського господарства Микола Кузьменко зазначає, що попит на перепілок та їх яйця зростає. До того ж, перепелині яйця поживніші за курячі й не можуть бути заражені сальмонельозом.
Фото: Суспільне.Житомир