На Житомирщині фермерське господарство вирощує три види перепілок

Фермерське господарство «Миколай», що у селі Барашівка на Житомирщині, вирощує три види перепілок. Загалом на фермі утримуються 74 тисячі птахів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Суспільне.Житомир.

«У фермерському господарстві вирощують три види перепілок. Техаська біла перепілка несе близько 280 яєць у рік. Окрім того, там є маньчжурська золотиста і японська яйценосна перепілки», - йдеться у сюжеті.

За словами зооінженера фермерського господарства Олександра Рудіка, перепілка наразі є найстійкішим видом птиці до хвороб і технологічних параметрів утримання.

На фермі доглядають за перепілками з першого дня їх життя, коли пташенята важать 8,5 грамів. Згодом вони дорослішають і птахів сортують та відправляють на клітково-батарейний тип утримання, де їх годують та напувають завдяки автоматизованій системі.

Сідала для перепілок в клітці розташовані під нахилом, тому яйця відразу потрапляють у контейнери, з яких їх вночі забирають. Потім їх на 18 діб поміщають в інкубатор.

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Директор фермерського господарства Микола Кузьменко зазначає, що попит на перепілок та їх яйця зростає. До того ж, перепелині яйця поживніші за курячі й не можуть бути заражені сальмонельозом.

Фото: Суспільне.Житомир