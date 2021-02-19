Курка з прованськими травами і рисом від бренд-шефа МХП Алекса Юсупова

Рецепт вихідного дня для читачів Укрінформу від бренд-шефа МХП Алекса Юсупова – курка з прованськими травами і рисом.

Необхідні інгредієнти:

Тушка курки;

Рис — 200 грамів;

Вершкове масло — 100 грамів;

Великий лимон;

Сіль, перець, спеції — за смаком.

Готуємо курку:

Курку виймаємо з холодильника та даємо їй нагрітись до кімнатної температури. Змащуємо поверхню тушки половиною вершкового масла, натираємо сіллю та спеціями за смаком. Протикаємо лимон виделкою та відправляємо його в середину курки разом із чебрецем, сіллю та перцем. Страву можна готувати одразу, але краще дати їй промаринуватися декілька годин.

Запікати тушку слід півтори години у розігрітій до 180-190°С духовці. Для отримання хрусткої скоринки, потрібно майже готову курку дістати з духовки та підвищити температуру до 220°C. Поки вона прогрівається, змастіть курочку вершковим маслом і поверніть її назад у нагріту до 220°C духовку на 5-7 хвилин.

Секрет приготування рису:

Замочуємо його в теплій підсоленій воді мінімум дві години. Масло перетоплюємо на маленькому вогні, знімаємо пінку зверху та обережно переливаємо в іншу місткість. Рис промиваємо 3-5 разів, до прозорої води, кладемо в каструлю, заливаємо водою на 1,5-2 см зверху рису і варимо на середньому вогні. Коли вода майже випарилась, накриваємо каструлю рушником і щільно закриваємо кришкою, знімаємо з вогню та чекаємо 15 хвилин.

Відкриваємо рис, поливаємо його топленим маслом, викладаємо на тарілку. Курку виймаємо з духовки, ріжемо, поміщуємо її зверху на рис. Також ріжемо лимон, його розкладаємо зверху курки або поруч.

Фото: МХП