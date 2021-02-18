У США вивели нові сорти полуниці з високою врожайністю

Селекціонери Каліфорнійського університету в Девісі вивели два нових сорти полуниці - UCD Finn та UCD Mojo.

Про це повідомляє FreshPlaza, передає Укрінформ.

«Ці сорти були створені, щоб забезпечувати споживачів якісною і смачною ягодою з кінця літа і до початку різдвяних свят. UCD Finn і UCD Mojo замінять сорт полуниці Portola, висаджування якого починають влітку, а збір восени і взимку», - зазначив професор і директор селекційної програми Каліфорнійського університету Стів Кнапп.

За його словами, полуниця сорту Portola користується популярністю серед фермерів через високу врожайність, але споживачі говорять, що цьому сорту не вистачає смаку.

Селекційна програма Каліфорнійського університету вивела сім нових сортів разом з UCD Finn та UCD Mojo за останні 18 місяців.

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