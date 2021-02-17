Фермерське господарство із Тернопільщини розпочало випуск яблучних чипсів

Фермерське господарство «Гадз», що в селі Трибухівці на Тернопільщині, розпочало випуск яблучних чипсів та сушеної яблучно-компотної суміші.

Про це повідомляє AgroTimes, передає Укрінформ.

Виробники вважають, що яблучні чипси можуть стати замінником кондитерських виробів, а також смачним перекусом.

Зазначається, що яблучно-компотна суміш може використовуватися для приготування узвару, як начинка для пирогів тощо.

Читайте також: Село на Дніпропетровщині виграло конкурс і вироблятиме цукати з гарбуза

У 2020 році фермерське господарство побудувало цех для переробки фруктів та придбало холодильник для зберігання яблук. Цьогоріч виробники планують налагодити виробництво соків, джемів, а також продуктів для дитячого харчування.

Фото: Фермерське господарство «Гадз»