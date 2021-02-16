Село на Дніпропетровщині виграло конкурс і вироблятиме цукати з гарбуза

Маломиколаївка на Дніпропетровщині стала переможцем національного конкурсу "Неймовірні села України" і отримає грант на виробництво цукатів з гарбуза.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Всеукраїнський конкурс «Неймовірні села України» проходить щороку. Території готують цікаві бізнес-проєкти, корисні для мешканців громади. Переможець отримує головний приз від Посольства Королівства Нідерландів в Україні – 100 тис. грн», – зазначили в департаменті економічного розвитку Дніпропетровської ОДА.

Цьогоріч кошти на реалізацію задумів отримає Маломиколаївка. Село невеличке – 280 мешканців. Півсотні активістів згуртувалися навколо ідеї – налагодити виробництво цукатів із гарбуза. Продукцію реалізовувати через інтернет, виставки, фести спочатку в громаді, а згодом планують вийти на рівень області й країни. У перспективі – експортувати смаколики за кордон.

«Гарбуз – головна «родзинка» Маломиколаївки. Його вирощують ледве не на кожному городі. Місцеві вирішили зробити гарбуз ще одним національним символом – на кшталт сала», – сказав голова Миколаївської територіальної громади Віктор Одоєвцев.

За призові кошти в селі планують придбати обладнання для виготовлення цукатів. Найперше – сушарки. Кажуть, грошей для старту вистачить. Як підуть продажі – розширюватимуться. Цьогоріч планують виготовити 120 кг сушених «гарбузяників».

«Наші маломиколаївці показали всій Україні, що це реально. Знайти креативну ідею. Підготувати бізнес-план. Презентувати проєкт на конкурсі. І принести інвестиції в село. А це і додаткові надходження до місцевого бюджету, і нові робочі місця», – додав Одоєвцев.

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Загалом до конкурсу «Неймовірні села України» долучилися понад 200 населених пунктів країни.

Фото: Дніпропетровська ОДА