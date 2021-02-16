Фермери з Чернігівщини виготовлятимуть олію зі штирійських гарбузів

Власники фермерського господарства «Сонячна земля», що в селі Количівка на Чернігівщині, за власними кресленнями збудують олійницю, в якій за старовинними рецептами давитимуть олію зі штирійських голозерних гарбузів.

Про це фермерка Тетяна Булгак розповіла у колонці AgroTimes, передає Укрінформ.

«У перспективі хочемо розширити посіви голозерних гарбузів та збудувати за власними кресленнями невелику олійницю для отримання сиродавленої гарбузової олії, саме такої, яку робили у давнину», - зазначила Булгак.

Також у планах виготовлення олії холодного віджиму під замовлення клієнтів.

У минулому сезоні голозерні гарбузи в господарстві вирощували на площі 1,5 га. Загалом фермери обробляють понад 30 га землі, культивуючи понад 20 видів сільськогосподарських культур: зернові, бобові, олійні, баштанні, картоплю тощо.

Багатопрофільне ФГ «Сонячна земля» подружжя Сергія і Тетяни Булгаки створило сім років тому в Чернігівському районі. Спеціалізується воно на виробництві органічної продукції. На сьогодні в господарстві вже є млин, у якому борошно виробляється за давньою технологією. З нього фермери печуть хліб за рецептами предків.

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Фермерка вважає, що млин та майбутня олійниця можуть стати цікавими локаціями для туристів. Тож із часом фермери розвиватимуть і цей напрямок.