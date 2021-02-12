Київрада планує закупити 20 електроавтобусів

Депутати Київської міської ради надали згоду на реалізацію проєкту цільових екологічних (зелених) інвестицій на придбання автобусів з електричними двигунами.

Про це повідомляє пресслужба Київради, передає Укрінформ.

Закупляти відповідний транспорт Київ буде за Кіотським протоколом.

«Кіотські квоти, це ті квоти, які країни продають одна одній за право викидати парникові гази в атмосферу. Україна реалізувала свої квоти Іспанії. Ці кошти більше 3 років знаходяться на рахунках Міністерства екології. І через складну процедуру освоєння, їх не використовували. Зараз є 24 мільйони євро, які планують витратити на придбання електробусів. Київ – одне з міст, разом із Запоріжжям та Вінницею, які претендують на ці кошти. Столиця претендує на 22% від суми», – зазначив депутат Київради Олесь Маляревич.

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Наразі у планах придбати 20 електроавтобусів для столиці.