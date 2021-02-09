В зимовий період, коли організм особливо гостро відчуває брак вітамінів і мікроелементів, одним із способів зміцнити імунітет, підтримати здоров'я та урізноманітнити звичне меню є вживання дайкону.

Укрінформ зібрав для вас інформацію про корисні властивості дайкону.

Дайкон - коренеплідна рослина, підвид редьки посівної з сімейства капустяні. Рослина формує розетку з 10-15 вузьколіровидних листків. Пелюстки обернено-яйцевидно-клиновидні, спершу жовтуваті, а потім стають майже білі з фіолетовими або коричневими прожилками довжиною 15-22 мм.

Де найбільше поширення отримав дайкон?

Найбільше поширення дайкон отримав в Японії, де він віднесений до головних овочів країни. Ще в давнину цей різновид був отриманий японцями шляхом селекції з рослини лоба, яка відноситься до азіатської групи сортів редьки. Адже виведені сорти перевищують1 кг і більше.

Де вирощують дайкон?

Дайкон вирощують в Китаї, Кореї, США, Бразилії, Україні та ін.

Які сорти найбільш поширені в Україні?

Сортовий склад дайкону величезний, але в Україні найбільш поширені лише три сорти: Солодкий велетень, Міновасе і Саша. В останні роки завдяки своїй невибагливості і високої врожайності ця рослина стала майже так само популярною серед городників, як звичні для нас коренеплоди морква і буряк.

Основні діючі речовини: вітаміни (вся підгрупа В, вітаміни С, А, РР, Е), мінеральні речовини (фосфор, селен, мідь, йод, залізо, кальцій, магній, марганець, натрій, калій і ін.), антиоксиданти, пектин, каротин, клітковина,фітонциди, вуглеводи, білки, ензими та ізороданова кислота.

Споживають у сирому та вареному вигляді, заморожують, готують соки, фреш, тушкують, маринують, використовують в салатах, супах, гарнірах.

Корисні та лікувальні властивості

- дайкон використовується, як натуральна сечогінна, а також послаблююча речовина.

- вітамінний склад дайкона зміцнює імунні сили організму, а білкові компоненти і фітонциди сприяють очищенню внутрішніх органів від мікробів.

- при бронхіті, грипі, астмі і різних видах кашлю, дайкон допомагає прискорити і полегшити перебіг захворювань.

- поліпшує роботу нервової системи, використовується як заспокійливий продукт. - при цукровому діабеті дайкон допомагає нормалізувати рівень цукру в крові.

- сприяє очищенню організму від шкідливих компонентів і позбавленню від шлаків.

- дайкон використовують при різних захворювань серцево-судинної системи.

- при шкірних недугах.

Сік дайкону використовується при нервовому збудженні або підвищеній агресії, для поліпшення роботи підшлункової залози, бруньок (нирок) і печінки, при позбавленні від пігментних плям і веснянок, оскільки він має відбілювальні властивості. Вважається, що регулярне втирання в шкіру соку дайкону допомагає назавжди усунути шкірні запалення і дефекти. Також, втирання соку в корені волосся є відмінним зміцнюючим і поживним засобом.

Протипоказання

Дайкон бажано не вживати:

- при захворюваннях шлунково-кишкового тракту (гастрит, виразка шлунку, коліт, метеоризм).

- при болях в животі, ознобі, діареї та індивідуальній непереносимості.

Цікаві факти:

- новітні дослідження виявили в складі дайкону ізородановую кислоту, яка має потужну протиракову дію, тому її використовують при профілактиці онкологічних захворювань.

- білкові сполуки, що знаходяться в м’якоті коренеплоду, прекрасно засвоюються організмом.

- в Азії дайкон використовують в кулінарії як для холодних страв, так і для гарячих.

- у країнах сходу коренеплід вважається афродизіаком, тому що чоловіки, які вживають в їжу свіжу, квашену або консервовану редьку не скаржаться на потенцію.

- коренеплід, на відміну від редьки, не містить гірчичних масел і має досить помірний запах.

- коренеплід соковитий і ніжний без гостроти та має гарні смакові якості.

- дайкон не вбирає в себе солі важких металів та інші шкідливі речовини з грунту, тому вважається, що це екологічно чистий продукт.

- крім коренеплоду в їжу використовують і проросткову зелень, тож висіваючи насіння раз на тиждень, можна отримати безперебійний конвеєр свіжої зелені.

- дайкон славиться вмістом клітковини, тому незалежно від статі, віку, ваги та інших параметрів людині варто його вживати, щоб м`яко вивести токсини і нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту.