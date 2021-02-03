Дієві попередження на пачках цигарок здатні зменшити тютюнопаління – дослідження КМІС

Тютюнова упаковка може бути хорошим каналом для того, щоб інформувати як курців, так і некурців про жахливі наслідки куріння.

На цьому наголосили учасники презентації в Укрінформі результатів соціологічного дослідження щодо тестування й порівняння попереджень на упаковках тютюнових виробів, організованої Центром громадянського представництва «Життя».

Два етапи всеукраїнського соціологічного дослідження були проведені у квітні-червні 2020 року ГО «Життя» із залученням фахівців Київського міжнародного інституту соціології. Як результат, створено рейтинг найбільш ефективних ілюстрованих повідомлень - таких, які спонукають курців кинути курити, а некурців - не починати зовсім.

«Під час першого етапу методом онлайн-анкетування ми протестували 15 повідомлень із трьома можливими зображеннями для кожного з них та обрали 15 зображень умовних «лідерів». Під час другого етапу було виокремлено 5 найефективніших, на думку респондентів, попереджень. Реальні фотографії допомагають краще візуалізувати природу хвороб, спричинених курінням, ніж просто слова. Тому ми переконані, що запровадження сигаретної упаковки з ефективними картинками зможе позитивно вплинути на зменшення поширеності куріння серед українців», - зазначив дослідник, координатор проєктів КМІС Олександр Щербатюк.

Виробники тютюнових виробів використовують упаковку як канал комунікації зі своїм споживачем. Відтак цю упаковку слід використати для боротьби з тютюном, вважає координатор проєктів ГО «Життя» Оксана Левицька.

«Попередження про шкоду для здоров’я на упаковці тютюнових виробів мають велике значення для ефективної стратегії боротьби з тютюном. Адже сигаретна упаковка — важливий канал комунікації виробників тютюнової продукції не лише з курцями, а й з підлітками. За допомогою привабливого дизайну тютюнові компанії залучають молодь до лав курців, адже саме вони найбільше піддаються маніпулятивному маркетинговому впливу. Разом з тим, тютюнова упаковка може бути хорошим каналом для того, щоб інформувати як курців, так і некурців про жахливі наслідки куріння», - зазначила Левицька.

Учасники заходу нагадали, що нові вимоги до маркування пачок сигарет в Україні з’явилися у жовтні 2012 року, запроваджені такі зміни, як: напис «Куріння вбиває», що займає 50% передньої частини пачки, та кольорові графічні попередження з написом про шкоду для здоров’я на 50% пачки зі зворотного боку; ротація графічних попереджень (тобто їхня заміна на нові) кожні п’ять років.

Однак з 2012 року графічні попередження на пачках сигарет так і не змінювалися, що значно знижувало їхню ефективність - адже курці поступово звикали до них. До того ж привабливі кольори й красиве оформлення пачки знижує ефективність медичних попереджень, забираючи на себе основну увагу споживача.

«Зображення наслідків на пачках сигарет - це не панацея від згубної залежності, натомість це черговий шанс звернути увагу курця, що саме він втрачає, коли обирає хвилинне «задоволення». Курець дивиться на пачку цигарок щонайменше 20 разів на день, за рік він звертає увагу на дизайн упаковки близько 7000 разів. Чи можемо ми нехтувати цією рекламною площею у боротьбі з курінням та дозволяти тютюновим магнатам маніпулювати свідомістю? Авжеж ні! Центр громадського здоров’я, безперечно, підтримує новий законопроєкт, адже держава не має нехтувати жодним шансом змінити думку українців на користь свого здоров’я», - наголосив заступник генерального директора ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України» Владислав Збанацький.

Ефективні нововведення стосовно вигляду сигаретних пачок пропонує комплексний антитютюновий законопроєкт №4358, зареєстрований Комітетом з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, й ухвалення якого допоможе адаптувати українські сигаретні пачки до міжнародних стандартів.

Як наголосила директор Директорату громадського здоров’я та профілактики захворюваності МОЗ Ірина Руденко, Міністерство охорони здоров’я підтримує ухвалення цього законопроєкту, розробленого на основі міжнародного законодавства та зобов’язань України.

«Законопроєкт №4358 виконує вимоги Директиви 2014/40/ЄС та Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я з боротьби проти тютюну, яку наша держава ратифікувала ще у 2006 році. Сьогодні все більше країн запроваджують ефективні заходи щодо упаковки та маркування тютюнових виробів. Так, після введення у дію Директиви країни Європейського Союзу збільшили розмір текстового медичного попередження та графічних зображень на пачках сигарет до 65%. У свою чергу, Міністерство охорони здоров’я після прийняття законопроєкту 4358 зможе розпочати процес запровадження ефективних ілюстрованих попереджень з врахуванням результатів дослідження», - наголосила Руденко.

Медичні попередження на упаковках тютюнових виробів складаються з картинок, які ілюструють реальні наслідки куріння, та відповідного текстового напису. Щоб бути ефективними, попередження повинні бути достатньо великими та розміщуватися на обох сторонах пачки. Відповідно до Директиви 2014/40/ЄС, Україна повинна збільшити розмір медичного попередження на пачках сигарет до 65%.

На заході нагадали, що щороку від спричинених курінням хвороб помирає 85 тис. українців, тому попередження про шкоду на пачках цигарок має дуже важливе значення як один з елементів стратегії боротьби з тютюнопалінням.