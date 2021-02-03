У Києві стартує онлайн-навчання з питань отримання житлово-комунальних послуг

У столиці стартує онлайн-проєкт «Про головне у сфері ЖКГ», який передбачає серію безкоштовних лекцій для киян на тему житлово-комунального господарства.

Про це повідомляє КМДА, як передає Укрінформ.

Перша лекція відбудеться 4 лютого. Під час неї фахівці навчального центру «Платформа комфорту» при комунальному концерні «Центр комунального сервісу» (ЦКС) проінформують про моделі договірних відносин між виконавцями житлово-комунальних послуг та споживачами, процедуру проведення зборів співвласників будинків, порядок розподілу обсягів спожитих комунальних послуг та поняття «абонентська плата».

Надалі безкоштовні заняття проводитимуться щочетверга.

Для того, щоб брати участь у навчанні необхідно зареєструватися на сайті «Платформа комфорту» та обрати лекцію «Про головне у сфері ЖКГ».