На Філіппінах стався потужний землетрус, є загроза цунамі

У понеділок, 8 червня, на півдні Філіппін стався землетрус із магнітудою 7,8, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина.

An establishment in General Santos City collapses after a powerful magnitude 7.8 earthquake struck Sarangani province on Monday (June 8, 2026) morning. Intensity VI was felt in the city. | Che Palicte (: Quero Ya) pic.twitter.com/yiDEIZKwHQ — Philippine News Agency (@pnagovph) June 8, 2026

По всьому регіону оголосили попередження про цунамі.

Зазначається, що влада Філіппін та Індонезії закликали мешканців прибережних районів, які перебувають під загрозою, негайно піднятися на височини після землетрусу, епіцентр якого розташовувався приблизно за 24 км на захід від провінції Сарангані на філіппінському острові Мінданао.

WATCH: Students and teachers at Mahayahay Elementary School carry out earthquake safety protocols after a strong tremor jolted the province on Monday morning (June 8, 2026).



The school reported no injuries, while classes were immediately suspended as a precautionary measure. |… pic.twitter.com/2jV1xCVhDS — Philippine News Agency (@pnagovph) June 8, 2026

Землетрус спричинив обвал щонайменше однієї будівлі в Генерал-Сантосі, місті з переробкою тунця та населенням понад 700 тис. осіб, яке також є комерційним центром на півдні країни.

The Malalan Barangay Hall in Jose Abad Santos, Davao Occidental collapses following the magnitude 7.8 earthquake that struck Sarangani on Monday morning (June 8, 2026) | Che Palicte; Jurel Bayang pic.twitter.com/wvHLXqxeex — Philippine News Agency (@pnagovph) June 8, 2026

За даними Euronews, президент Філіппін Фердинанд Маркос призупинив шкільні заняття в постраждалих районах Мінданао, закликавши мешканців прибережних районів до негайної евакуації.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі (PTWC) оголосив, що на деяких узбережжях Філіппін можливі хвилі цунамі заввишки до трьох метрів.

Department of Public Works and Highways-Davao Region assessment of the newly completed Bucana Bridge in Davao City on Monday (June 8, 2026) after the 7.8-magnitude earthquake in Mindanao. | PNA video by Robinson Niñal Jr.#IntegratedStateMedia#ISM#PhilippineNewsAgency pic.twitter.com/wki5Cewnef — Philippine News Agency (@pnagovph) June 8, 2026

PTWC також додав, що хвилі цунамі можливі «протягом наступних трьох годин» вздовж узбережжя Філіппін, Індонезії, Палау, Тайваню та Папуа-Нової Гвінеї.

#EXCLUSIVE PHILIPPINES: MAGNITUDO 8.7 MINDANAO EARTHQUAKE



Monday, 8th June 2026 pic.twitter.com/cgoBn97UiY — Agraprana Pahlawan (@skynewsagra) June 8, 2026

У жовтні минулого року острів Мінданао постраждав від двох землетрусів магнітудою 7,4 та 6,7, внаслідок яких загинули щонайменше вісім людей.

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Як повідомляв Укрінформ, у північній частині Евбейської затоки в Греції зафіксували серію землетрусів, що тривали близько 20 секунд.

Фото: АА