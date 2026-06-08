На Філіппінах стався потужний землетрус, є загроза цунамі

На Філіппінах стався потужний землетрус, є загроза цунамі

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Укрінформ
На півдні Філіппін стався найпотужніший для країни землетрус цього року, що призвело до оголошення попередження про цунамі в регіоні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

У понеділок, 8 червня, на півдні Філіппін стався землетрус із магнітудою 7,8, внаслідок якого загинула щонайменше одна людина.

По всьому регіону оголосили попередження про цунамі.

Зазначається, що влада Філіппін та Індонезії закликали мешканців прибережних районів, які перебувають під загрозою, негайно піднятися на височини після землетрусу, епіцентр якого розташовувався приблизно за 24 км на захід від провінції Сарангані на філіппінському острові Мінданао.

Землетрус спричинив обвал щонайменше однієї будівлі в Генерал-Сантосі, місті з переробкою тунця та населенням понад 700 тис. осіб, яке також є комерційним центром на півдні країни.

За даними Euronews, президент Філіппін Фердинанд Маркос призупинив шкільні заняття в постраждалих районах Мінданао, закликавши мешканців прибережних районів до негайної евакуації.

Тихоокеанський центр попередження про цунамі (PTWC) оголосив, що на деяких узбережжях Філіппін можливі хвилі цунамі заввишки до трьох метрів.

PTWC також додав, що хвилі цунамі можливі «протягом наступних трьох годин» вздовж узбережжя Філіппін, Індонезії, Палау, Тайваню та Папуа-Нової Гвінеї.

У жовтні минулого року острів Мінданао постраждав від двох землетрусів магнітудою 7,4 та 6,7, внаслідок яких загинули щонайменше вісім людей.

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Як повідомляв Укрінформ, у північній частині Евбейської затоки в Греції зафіксували серію землетрусів, що тривали близько 20 секунд.

Фото: АА

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