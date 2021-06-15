Канада та Латвія погодили жорсткий підхід до Росії

Канада та Латвія наполягають на важливості збереження міжнародною спільнотою жорсткого підходу до Росії.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це за підсумками розмови між прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо та президентом Латвії Егілсом Левітсом розповіли в офісі глави канадського уряду.

“Лідери обговорили потребу забезпечення координованого та жорсткого підходу до Росії, в тому числі у питанні кібернетичного простору”, - запевнили у Трюдо.

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Співрозмовники також порушили тему України, звернувши увагу на деструктивну роль РФ. “Вони поговорили про ситуацію в Україні, важливість притягнення Росії до відповідальності за її дестабілізаційну й незаконну окупацію Криму й східної України”, - зауважили в офісі прем’єр-міністра Канади.

Окрім цього, Трюдо та Левітс обговорили ситуацію у Білорусі.

Як повідомлялося, Канада очолює бойову групу НАТО у Латвії. До її складу входить 540 канадських військових і ще 972 військовослужбовці з інших країн НАТО.