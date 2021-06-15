Іран схвалив вітчизняну COVID-вакцину

В Ірані схвалили екстрене використання вакцини від коронавірусу вітчизняного виробництва під назвою COVIran Barekat.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The Associated Press.

В основі препарату - деактивований вірус, який розробила іранська фармацевтична компанія Shifafarmed. Перші дослідження безпеки та ефективності розпочалися в кінці грудня минулого року.

16 березня Іран розпочав першу фазу клінічних випробувань вакцини, розробленої в дослідному центрі нових технологій при Міністерстві оборони Ірану.

Нагадаємо: Іран є найбільш постраждалою від пандемії коронавірусу країна Близького Сходу і вона зіткнулася з проблемами, пов'язаними з імпортом вакцин. В уряді заявили, що масовій вакцинації перешкоджали американські санкції.

Фото: IRNA