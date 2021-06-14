Британський есмінець і фрегат ВМС Нідерландів увійшли у Чорне море

Британський есмінець HMS Defender D36 і нідерландський фрегат HNMLS Eversten F805 сьогодні ввечері увійшли у Чорне море.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Думскую.

9 червня обидва кораблі зайшли в порт Стамбула й відшвартувалися поруч в бухті Золотий Ріг, що поруч з Босфором. Кілька днів екіпажі відпочивали.

Очікується, що кораблі візьмуть участь в щорічних маневрах «Сі Бриз».

Британський есмінець та фрегат ВМС Нідерландів увійшли до Чорного моря // Фото: Думская

Нагадаємо: есмінець HMS Defender (D36) і фрегат HNLMS Evertsen (F805) входять до ескадри, що супроводжує новітній британський авіаносець Queen Elizabeth. На останньому базуються 32 літальних апарати - палубні літаки F-35B з американської ескадрильї VMFA-211 і британської 817 SQN, морські піхотинці з 42 CDORM і три вертолітних ескадрильї - 815 NAS, 820 NAS і 845 NAS.