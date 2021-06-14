Влада Білорусі привела Протасевича на брифінг – іноземні журналісти вийшли із зали

Затриманий білоруський опозиційний журналіст Роман Протасевич 14 червня взяв участь у брифінгу Міністерства закордонних справ Білорусі.

Як повідомляє Радіо Свобода, журналіста привели в приміщення, де проводиться брифінг, в останню хвилину, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, Протасевич назвав «жартом» інформацію про те, що його в ув’язненні бив особисто Олександр Лукашенко. Він також заперечив, що зазнав катувань, заявив, що не має скарг на самопочуття, і попросив журналістів «не поширювати чутки».

Зазначається, що журналіст назвав «справжніми заручниками» ситуації свою дівчину Софію Сапегу, яку затримали разом із ним, та своїх батьків, які перебувають у Польщі.

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Одна з журналісток публічно заявила, що не вірить тому, що Протасевич говорить щиро, і висловила йому співчуття.

Участь у брифінгу взяли представники МЗС, керівники Департаменту авіації Міністерства транспорту та зв'язку, Слідчого комітету, Міністерства оборони, Державного прикордонного комітету.

При цьому представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що низка рішень західних партнерів базується на «неперевіреній та неправдивій інформації». Згодом із зали почали виходити деякі дипломати.

Також приміщення покинули іноземні журналісти. Зокрема, кореспонденти BBC Джона Фішер і Абдужаліл Абдурасулов підкреслили, що не братимуть участі в брифінгу, де Протасевич «явно знаходиться під тиском».

We have just walked out. Not taking part when he is clearly there under duress. https://t.co/vg4gSGZJeL — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) June 14, 2021

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив вимушену посадку в Мінську під приводом імовірності скоєння теракту.

Після посадки лайнера були затримані його пасажири - редактор занесеного в Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу «Беларусь головного мозга», колишній редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.

Згодом спецслужби Білорусі оприлюднили відео з «зізнанням» Романа Протасевича, при цьому на його обличчі і руках були помітні сліди катувань.

Європейська рада після цього інциденту вирішила застосувати додаткові індивідуальні санкції проти осіб і установ у Білорусі, а також обмежувальні заходи проти економіки країни.

Всім авіаперевізникам ЄС рекомендується уникати польотів над Білоруссю, літакам білоруських авіакомпаній заборонено доступ до європейських аеропортів.

Фото: Маша Борзунова / «Дождь»