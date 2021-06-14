У Росії стався потужний вибух на складі, вогонь перекинувся на АЗС

У російському Новосибірську стався великий вибух на складі, після чого вогонь перекинувся на газову автозаправну станцію. Постраждали, як мінімум, 16 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс.

Раніше видання повідомляло, що вибух стався на складі на Гусинобродському шосе Новосибірська. Зберігається загроза вибуху заправки.

Інформацію про пожежу на автозаправній станції в Новосибірську підтвердили в головному управлінні МНС по регіону. При цьому на місці пожежі чути вибухи. Гусинобродське шосе перекрито співробітниками ДІБДР.

Російські ЗМІ уточнюють, що п'ятеро постраждалих - «важкі», серед них один пожежний.

Як повідомлялося, на півдні Росії, у Владикавказі, стався потужний вибух у торговельному центрі, в результаті чого будівля обвалилася.