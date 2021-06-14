Франція закликає до зміцнення цінностей єдності НАТО – Макрон

Головною позицією Франції на саміті НАТО є послідовність у зміцненні цінностей, які єднають союзників.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон напередодні саміту Північноатлантичного альянсу, який 14 червня пройде у Брюсселі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Це є важливий день для НАТО. Союзники зустрічаються у Брюсселі. Я закликаю до послідовності: чітко підтвердити цінності, які єднають нас, а також базові правила і принципи, що зміцнюють наш Альянс», - переконаний президент Франції.

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Як повідомляв Укрінформ, саміт НАТО відбудеться 14 червня в Брюсселі за участю президента США Джо Байдена.

Фото: EPA