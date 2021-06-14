Росія і США збільшили кількість готової до застосування ядерної зброї – SIPRI

Глобальні ядерні арсенали зростають в міру того, як держави продовжують модернізацію озброєнь.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на дані щорічного звіту Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованого у понеділок.

Зазначається, що незважаючи на загальне скорочення кількості ядерних боєголовок в 2020 році, ядерні держави збільшили кількість оперативно розгорнутих озброєнь.

"Дев'ять ядерних держав - США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і КНДР - в цілому володіли, за оцінками, 13 080 одиницями ядерної зброї на початку 2021 року. Це менше від показника 13 400 одиниць, якими ці країни, за даними SIPRI, володіли на початку 2020 року", - йдеться у доповіді.

При цьому кількість розгорнутих ядерних боєголовок зросла з 3720 торік до 3825 на цей момент.

Близько двох тисяч розгорнутих боєголовок, майже всі з яких належать Росії або США, перебували в стані підвищеної бойової готовності.

"У той час, як США і Росія скорочували свої загальні запаси ядерної зброї за рахунок демонтажу списаних боєголовок у 2020 році, на початку 2021 року в обох було приблизно на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж роком раніше.

While the USA🇺🇸 and Russia🇷🇺 continued to dismantle retired warheads in 2020, both are estimated to have had around 50 more nuclear warheads in operational deployment at the start of 2021 than a year earlier.



Findings of #SIPRIYearbook 2021 out now ➡️ https://t.co/zct4xs4RbO pic.twitter.com/DOUAqV6VCK — SIPRI (@SIPRIorg) June 13, 2021

Росія також збільшила свій загальний військовий ядерний арсенал приблизно на 180 боєголовок, в основному за рахунок розгортання більшої кількості міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування і балістичних ракет на субмаринах", - йдеться у звіті.

Водночас зауважується, що розгорнуті стратегічні ядерні сили обох країн залишалися в межах Договору про стратегічні наступальні озброєння 2010 року, хоча договір не обмежує загальні запаси ядерних боєголовок.

Як зазначили у SIPRI, РФ і США разом мають більше 90% світової ядерної зброї і мають великі та дорогі програми із заміни і модернізації своїх озброєнь, ракетних і авіаційних систем доставки й виробничих потужностей.

Решта розподілена між Китаєм, Францією, Великою Британією, Пакистаном, Індією, Ізраїлем та Північною Кореєю.

Усі сім ядерних держав також розробляють або впроваджують нові системи озброєнь або заявили про свій намір це зробити. Зокрема, Британія вже заявила про план збільшення граничного числа одиниць ядерної зброї зі 180 до 260. Китай, Індія та Пакистан також розширюють свої ядерні арсенали.

Зазначається, що Північна Корея протягом 2020 року не проводила ядерних випробувань та випробувань балістичних ракет великої дальності, проте продовжувала розробку балістичних ракет малої та великої дальності.

"Набуття чинності Договору про заборону ядерної зброї на початку 2021 року підкреслює зростаючий розрив між державами, що володіють ядерною зброєю, які вкладаються в довгострокове майбутнє своїх ядерних сил, і іншими країнами, які очікують прогресу в галузі ядерного роззброєння, обіцяного Договором про нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначив молодший науковий співробітник програми SIPRI з ядерного роззброєння, контролю над озброєннями і нерозповсюдженням Метт Корда.

Як повідомляв Укрінформ, торік на тлі пандемії COVID-19 Україна залишалася у ТОП-40 держав світу за обсягами видатків на оборонну сферу.