Євросоюз пропонує партнерам по G7 щороку вкладати у збереження клімату $100 мільярдів
Як повідомляє Укрінформ, відповідне звернення Мішель опублікував у Твіттері.
«Євросоюз очолює боротьбу проти кліматичних змін. Ми закликаємо наших партнерів приєднатися до зусиль ЄС із кліматичного фінансування, щоб досягти мети у $100 мільярдів щороку для підтримки країн, що розвиваються», - зазначив Мішель.
30% of the EU’s new recovery fund and long-term budget to go to climate action.— Charles Michel (@eucopresident) June 13, 2021
Carbon pricing matters.
We need to address carbon leakage to create global level playing field.#BuildBackBetter
Президент ЄР також указав, що 30% нового Фонду відновлення та довгострокового бюджету ЄС витрачаються на кліматичні дії. «Ціни на вуглецеві ресурси мають значення. Нам треба розв'язати проблему викидів вуглецю, щоб створити глобальне правове поле», - додав Мішель.
Як повідомляв Укрінформ, 11-13 червня лідери країн «Великої сімки» зібралися у Великій Британії на саміт.
Серед головних тем зустрічі – протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.