Євросоюз пропонує партнерам по G7 щороку вкладати у збереження клімату $100 мільярдів

Президент Європейської ради Шарль Мішель закликав лідерів країн «Великої сімки» довести видатки на збереження клімату до суми, еквівалентної $100 млрд.

Як повідомляє Укрінформ, відповідне звернення Мішель опублікував у Твіттері.

«Євросоюз очолює боротьбу проти кліматичних змін. Ми закликаємо наших партнерів приєднатися до зусиль ЄС із кліматичного фінансування, щоб досягти мети у $100 мільярдів щороку для підтримки країн, що розвиваються», - зазначив Мішель.

30% of the EU’s new recovery fund and long-term budget to go to climate action.



Carbon pricing matters.



We need to address carbon leakage to create global level playing field.#BuildBackBetter — Charles Michel (@eucopresident) June 13, 2021

Президент ЄР також указав, що 30% нового Фонду відновлення та довгострокового бюджету ЄС витрачаються на кліматичні дії. «Ціни на вуглецеві ресурси мають значення. Нам треба розв'язати проблему викидів вуглецю, щоб створити глобальне правове поле», - додав Мішель.

Як повідомляв Укрінформ, 11-13 червня лідери країн «Великої сімки» зібралися у Великій Британії на саміт.

Серед головних тем зустрічі – протидія пандемії COVID-19, підтримка міжнародного правопорядку та стабільності, боротьба з кліматичними змінами, реагування на найважливіші виклики у сфері міжнародної безпеки, зміцнення трансатлантичного партнерства.