Мешканці Швейцарії на референдумі не підтримали заборону пестицидів

Громадяни Швейцарії на референдумі, який відбувся у неділю, 13 червня, відхилили дві екологічні ініціативи та закон про захист клімату.

Про це повідомляє DW, передає Укрінформ.

Більшість учасників референдуму - 51,6% - проголосували проти закону про захист клімату, який передбачає скорочення до 2030 року щорічного обсягу викидів CO2 вполовину від рівня 1990 року. У разі ухвалення цього закону у Швейцарії подорожчали б бензин та дизельне пальне, а також авіаквитки.

Таким чином, зауважує DW, тепер незрозуміло, як Швейцарія планує виконувати свої зобов'язання в рамках Паризької кліматичної угоди.

«Винесені на референдум аграрні ініціативи мали на меті передусім утвердження у Швейцарії виробництва біопродуктів. Одна ініціатива передбачала ненадання субсидій фермерам, які використовують для боротьби зі шкідниками синтетичні засоби. А інша - повну заборону синтетичних пестицидів та перетворення Швейцарії на 100-відсоткового виробника біопродукції», - йдеться у публікації. Обидві ініціативи відхилили приблизно 61% голосів.

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Водночас зазначається, що швейцарці підтримали на референдумі закон про протидію тероризму, який дає більше повноважень поліції, - за його схвалення проголосували 57% учасників плебісциту.

А закон, який регулює компенсації підприємцям та діячам культури втрат, спричинених пандемією COVID-19, підтримали 60% громадян країни. За оцінками, обсяг передбачених компенсацій становить 35 мільярдів євро.

Як повідомлялося, у разі підтримки ініціативи про заборону пестицидів, Швейцарія могла стати першою країною в Європі, що відмовилася від таких хімікатів. Поки що вони заборонені лише в Бутані.