Лідери G7 хочуть справедливості для жертв збитого над Іраном літака МАУ

Лідери G7 хочуть справедливості для жертв збитого над Іраном літака МАУ

Укрінформ
Лідери країн Великої сімки висловили підтримку зусиль щодо забезпечення справедливості стосовно жертв збитого в Ірані українського літака МАУ минулого року. 

Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільному комюніке за підсумками саміту G7, що проходив 11-13 червня у Великій Британії.

«Ми підтримуємо зусилля щодо забезпечення прозорості, відповідальності та справедливості стосовно жертв рейсу 752 Міжнародних авіаліній України, збитого Іраном у січні 2020 року», - йдеться в заяві.

Також лідери Великої сімки висловили глибоке занепокоєння "порушеннями прав людини і зловживаннями в Ірані, що тривають».

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Як повідомлялося, 8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану і Великої Британії. Всі 176 людей загинули, серед них 11 українців, 55 канадців і 30 постійних жителів Канади.

Іранська влада 11 січня після кількох днів заперечень визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Напередодні, 7 червня, посольство Ірану в Україні заявило про початок виплати компенсацій родичам загиблих у катастрофі літака МАУ біля Тегерана.

Фото: AA

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