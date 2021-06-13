Лідери G7 хочуть справедливості для жертв збитого над Іраном літака МАУ

Лідери країн Великої сімки висловили підтримку зусиль щодо забезпечення справедливості стосовно жертв збитого в Ірані українського літака МАУ минулого року.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в спільному комюніке за підсумками саміту G7, що проходив 11-13 червня у Великій Британії.

«Ми підтримуємо зусилля щодо забезпечення прозорості, відповідальності та справедливості стосовно жертв рейсу 752 Міжнародних авіаліній України, збитого Іраном у січні 2020 року», - йдеться в заяві.

Також лідери Великої сімки висловили глибоке занепокоєння "порушеннями прав людини і зловживаннями в Ірані, що тривають».

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Як повідомлялося, 8 січня 2020 року в Ірані був збитий літак авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран - Київ. На борту перебували громадяни шести країн: Ірану, Канади, України, Швеції, Афганістану і Великої Британії. Всі 176 людей загинули, серед них 11 українців, 55 канадців і 30 постійних жителів Канади.

Іранська влада 11 січня після кількох днів заперечень визнала, що український літак був помилково збитий зенітно-ракетним комплексом протиповітряної оборони.

Напередодні, 7 червня, посольство Ірану в Україні заявило про початок виплати компенсацій родичам загиблих у катастрофі літака МАУ біля Тегерана.

Фото: AA