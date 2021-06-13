У Штатах законодавці Огайо вивчали, чи здатні вакцини «намагнічувати» людей

У Штатах законодавці Огайо вивчали, чи здатні вакцини «намагнічувати» людей

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Укрінформ
У Палаті представників американського штату Огайо відбулися слухання, на яких супротивниця щеплень намагалася довести, що вакцина проти COVID-19 «намагнічує» людину.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише The Hill.

Цю позицію перед законодавцями штату обстоювала медсестра Джоанна Оверголт.

На підтвердження думки, ніби COVID-вакцина «намагнічує» людину, Оверголт прикладала до себе ключ, проте він ніяк не прилипав до неї. Жінка намагалася зробити це саме зі шпилькою, але теж без успіху.

Як зазначається, Оверголт дала свідчення на користь законопроєкту, який забороняє будь-кому зобов’язувати або просити людей робити щеплення, в тому числі проти COVID-19.

У Центрі контролю та профілактики захворювань (CDC) наполягають, що вакцина не може намагнічувати людей.

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«Щеплення проти COVID-19 не зробить вас намагніченим, у тому числі в місці вакцинації, яким зазвичай є рука. Вакцини не містять інгредієнтів, що можуть створювати електромагнітне поле в місці ін'єкції», - ідеться в повідомленні CDC.

У медичному відомстві наголошують, що COVID-вакцини не містять жодних металів, а також «промислових продуктів, таких як мікроелектроніка, електроди, вуглецеві нанотрубки та нанопровідники».

Фото: CTK Photo/Укрінформ 

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