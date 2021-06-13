У Штатах законодавці Огайо вивчали, чи здатні вакцини «намагнічувати» людей
Як повідомляє Укрінформ, про це пише The Hill.
Цю позицію перед законодавцями штату обстоювала медсестра Джоанна Оверголт.
На підтвердження думки, ніби COVID-вакцина «намагнічує» людину, Оверголт прикладала до себе ключ, проте він ніяк не прилипав до неї. Жінка намагалася зробити це саме зі шпилькою, але теж без успіху.
Wow. An anti-vaccine nurse in Ohio tried to prove the Vaccines Cause Magnetism theory in an state legislative committee. The demonstration did not go to plan pic.twitter.com/0ubELst4E8— Tyler Buchanan (@Tylerjoelb) June 9, 2021
Як зазначається, Оверголт дала свідчення на користь законопроєкту, який забороняє будь-кому зобов’язувати або просити людей робити щеплення, в тому числі проти COVID-19.
У Центрі контролю та профілактики захворювань (CDC) наполягають, що вакцина не може намагнічувати людей.
«Щеплення проти COVID-19 не зробить вас намагніченим, у тому числі в місці вакцинації, яким зазвичай є рука. Вакцини не містять інгредієнтів, що можуть створювати електромагнітне поле в місці ін'єкції», - ідеться в повідомленні CDC.
У медичному відомстві наголошують, що COVID-вакцини не містять жодних металів, а також «промислових продуктів, таких як мікроелектроніка, електроди, вуглецеві нанотрубки та нанопровідники».
Фото: CTK Photo/Укрінформ