У Штатах законодавці Огайо вивчали, чи здатні вакцини «намагнічувати» людей

У Палаті представників американського штату Огайо відбулися слухання, на яких супротивниця щеплень намагалася довести, що вакцина проти COVID-19 «намагнічує» людину.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише The Hill.

Цю позицію перед законодавцями штату обстоювала медсестра Джоанна Оверголт.

На підтвердження думки, ніби COVID-вакцина «намагнічує» людину, Оверголт прикладала до себе ключ, проте він ніяк не прилипав до неї. Жінка намагалася зробити це саме зі шпилькою, але теж без успіху.

Wow. An anti-vaccine nurse in Ohio tried to prove the Vaccines Cause Magnetism theory in an state legislative committee. The demonstration did not go to plan pic.twitter.com/0ubELst4E8 — Tyler Buchanan (@Tylerjoelb) June 9, 2021

Як зазначається, Оверголт дала свідчення на користь законопроєкту, який забороняє будь-кому зобов’язувати або просити людей робити щеплення, в тому числі проти COVID-19.

У Центрі контролю та профілактики захворювань (CDC) наполягають, що вакцина не може намагнічувати людей.

«Щеплення проти COVID-19 не зробить вас намагніченим, у тому числі в місці вакцинації, яким зазвичай є рука. Вакцини не містять інгредієнтів, що можуть створювати електромагнітне поле в місці ін'єкції», - ідеться в повідомленні CDC.

У медичному відомстві наголошують, що COVID-вакцини не містять жодних металів, а також «промислових продуктів, таких як мікроелектроніка, електроди, вуглецеві нанотрубки та нанопровідники».

Фото: CTK Photo/Укрінформ