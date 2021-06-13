За підпал табору для мігрантів у Греції четверо афганців сядуть на 10 років

Суд у Греції засудив чотирьох обвинувачених у справі про підпал табору для біженців «Морія» – кожен отримав десять років позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Зазначається, що процес відбувався за відсутності громадськості. Четверо мігрантів з Афганістану, обвинувачені у підпалі табору для біженців «Морія» на грецькому острові Лесбос, дістали по десять років ув’язнення.

Засуджені відразу подали апеляцію, однак вона не відстрочує виконання вироку, уточнює dpa.

Як повідомляв Укрінформ, табір «Морія» на Лесбосі був повністю знищений унаслідок пожежі у вересні 2020 року. Ніхто з 13 тисяч мігрантів, які там мешкали, не постраждав. Більшість із них переселили до нового тимчасового табору на цьому ж таки острові.

За підозрою в підпалі грецькі правоохоронці затримали шістьох молодих афганців.

У березні 2021 року двох 17-річних афганців, причетних до підпалу табору, засудили до п'яти років ув'язнення.