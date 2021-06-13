За підпал табору для мігрантів у Греції четверо афганців сядуть на 10 років

За підпал табору для мігрантів у Греції четверо афганців сядуть на 10 років

Укрінформ
Суд у Греції засудив чотирьох обвинувачених у справі про підпал табору для біженців «Морія» – кожен отримав десять років позбавлення волі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Зазначається, що процес відбувався за відсутності громадськості. Четверо мігрантів з Афганістану, обвинувачені у підпалі табору для біженців «Морія» на грецькому острові Лесбос, дістали по десять років ув’язнення.

Засуджені відразу подали апеляцію, однак вона не відстрочує виконання вироку, уточнює dpa.

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Як повідомляв Укрінформ, табір «Морія» на Лесбосі був повністю знищений унаслідок пожежі у вересні 2020 року. Ніхто з 13 тисяч мігрантів, які там мешкали, не постраждав. Більшість із них переселили до нового тимчасового табору на цьому ж таки острові.

За підозрою в підпалі грецькі правоохоронці затримали шістьох молодих афганців.

У березні 2021 року двох 17-річних афганців, причетних до підпалу табору, засудили до п'яти років ув'язнення.

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