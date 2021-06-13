У Кабулі підірвали два автобуси: семеро загиблих

Унаслідок подвійного теракту в одному з районів столиці Афганістану загинули щонайменше семеро осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

За інформацією речника поліції Кабула Басіра Муджахіда, внаслідок підриву двох автобусів щонайменше семеро осіб загинули, ще шестеро були поранені.

Уточнюється, що вибухи сталися в районі, де мешкають здебільшого представники етнічної меншини - хазарейці.

Жертвами подібних вибухів на початку цього місяця тут стали 12 цивільних. А у травні внаслідок нападу на школу в цьому ж таки районі загинули близько 80 осіб.

Досі невідомо, хто стоїть за цими нападами, зазначає агентство.

Як повідомлялося, США та НАТО 1 травня розпочали виведення військ з Афганістану. До 11 вересня країну мають залишити близько 3500 американських військовослужбовців та 7000 солдатів НАТО.

Паралельно Сполучені Штати запускають в Афганістані нову місію, спрямовану на розвиток відносин з урядом країни та силами безпеки.

Фото: АА