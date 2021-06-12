Послаблення карантину у Британії можуть відкласти на кілька тижнів - ЗМІ

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може оголосити про відстрочення щонайбільше на чотири тижні послаблення карантинних обмежень, яке заплановане на 21 червня.

Про це повідомляє Independent, передає Укрінформ. Очікується, що глава британського уряду оголосить остаточне рішення з цього приводу у понеділок, 14 червня. Раніше міністр охорони здоров'я Великої Британії Метт Генкок заявляв, що поширення "індійського" штаму коронавірусу робить рішення щодо скасування карантинних обмежень з 21 червня у Великій Британії "більш складним". Читайте також: У Британії «індійський» штам спричиняє 90% нових випадків COVID-19 Як повідомлялося, у світі зафіксовано 76 050 907 випадків COVID-19, зокрема 3 800 841 летальний, одужала 159 631 941 особа. Фото:Getty Images