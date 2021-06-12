Канада відмовилася використовувати отриману у квітні вакцину Johnson & Johnson

У Канаді відмовилися від використання для щеплення населення понад 300 000 доз вакцини проти коронавірусу Johnson & Johnson, отриманих у квітні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CP24.

Причиною відмови стали побоювання щодо виробництва вакцини в американській лабораторії.

Як зазначається, партію цієї вакцини після прибуття до Канади помістили на карантин, оскільки речовина в цих засобах виробляється на заводі Emergent BioSolutions у місті Балтимор, штат Міссісіпі, де виникли проблеми з контролем за якістю продукції.

На початку квітня компанії Johnson & Johnson довелося утилізувати понад 15 мільйонів доз вакцини, виготовленої на заводі у Балтиморі, після того, як виявилося, що на заводі випадково змішали інгредієнти для цього препарату і вакцини AstraZeneca, яку також там виробляли.

Влада Канади стверджує, що отримана партія вакцини була виготовлена одночасно з забрудненими дозами, і неможливо визначити, чи відповідає препарат необхідним стандартам.

Як повідомлялося, 9 червня дослідники з Гарвардського університету (США) заявили, що вакцина проти хвороби COVID-19 компанії Johnson & Johnson виробляє декілька імунних відповідей, і це дозволяє їй бути ефективною проти різних штамів коронавірусу (COVID-19).

Раніше ВООЗ дозволила застосування вакцини від коронавірусу Janssen компанії Johnson&Johnson в екстрених випадках.

Фото: Sky News