G7 оголосить про інфраструктурний проєкт на противагу Китаю - ЗМІ

Лідери держав Великої сімки (G7) планують оголосити про започаткування багатомільярдного інфраструктурного проєкту, що стане прямим викликом китайському проєкту "Один пояс, один шлях".

Про це повідомляє Business Insider з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації США, передає Укрінформ.

Як зазначається, лідери G7 планують оголосити про цю ініціативу 12 червня.

За словами чиновника, адміністрація Байдена та її союзники запланували "найближчим часом спільно мобілізувати сотні мільярдів доларів інвестицій в інфраструктуру для країн з низьким та середнім рівнем прибутку, які цього потребують".

При цьому витрати Великої сімки не робитимуться для того, аби "змусити країни вибирати між нами (G7 - ред.) та Китаєм", а натомість дадуть змогу пропонувати альтернативне бачення та підхід, який вони захочуть обрати, наголосив співрозмовник.

Як повідомлялося, в британському Корнволлі 11-13 червня проходить саміт лідерів «Великої сімки».