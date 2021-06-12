На саміті G7 підпишуть декларацію щодо запобігання пандеміям – ЗМІ

Лідери країн Великої сімки у суботу підпишуть декларацію щодо запобігання новим пандеміям, яка передбачатиме реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я, скорочення термінів розробки вакцин, а також напрацювання ефективних методів лікування та засобів діагностики.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The National News.

У документі йтиметься, що країни G7 спільно з лідерами Австралії, Південної Кореї та Південної Африки, а також ООН, зобов'язуються забезпечити захист світу від майбутніх загроз, таких як коронавірусу.

Декларація міститиме рекомендації щодо швидкого реагування на нові спалахи епідемій, а також зобов'язання щодо зміцнення глобальних мереж епідемічного контролю.

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Як повідомляв Укрінформ, у Великій Британії 11-13 червня проходить саміт лідерів країн «Великої сімки» в очному форматі.