Ексглаву МЗС Канади затримали за порушення карантину

Ексглаву МЗС Канади затримали за порушення карантину

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Укрінформ
Колишній глава МЗС Канади, очільник Народної партії Максім Берньє був затриманий поліцією за неодноразове порушення карантинних обмежень, запроваджених через COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CBC News.

Зазначається, що Берньє в п’ятницю мав взяти участь у кількох мітингах у провінції Манітоба, на яких виступали проти COVID-обмежень. Під час першої акції йому виписали штраф, а після другого мітингу - затримали. Поки невідомо, скільки часу політик проведе за ґратами, але місцеві закони передбачають за таке правопорушення позбавлення волі до одного року та штраф до 100 тис. доларів.

Максім Берньє - колишній член федерального парламенту Канади, який у різний час очолював міністерства закордонних справ та туризму. Утім, нині Народна партія, главою якої він є, не представлена в парламенті країни.

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Додамо, що у Манітобі фіксується один з найвищих рівнів інфікування COVID-19 серед усіх канадських провінцій, тож там досі зберігають суворі карантинні обмеження.

Фото: twitter.com/nicbufflin

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