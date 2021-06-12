Ексглаву МЗС Канади затримали за порушення карантину

Колишній глава МЗС Канади, очільник Народної партії Максім Берньє був затриманий поліцією за неодноразове порушення карантинних обмежень, запроваджених через COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CBC News.

Зазначається, що Берньє в п’ятницю мав взяти участь у кількох мітингах у провінції Манітоба, на яких виступали проти COVID-обмежень. Під час першої акції йому виписали штраф, а після другого мітингу - затримали. Поки невідомо, скільки часу політик проведе за ґратами, але місцеві закони передбачають за таке правопорушення позбавлення волі до одного року та штраф до 100 тис. доларів.

Our Leader Maxime Bernier was wrongfully arrested this afternoon by the RCMP in St-Pierre-Jolys, Man., for attending rallies with supporters.

-PPC Team pic.twitter.com/sbOpu6RORn — Maxime Bernier (@MaximeBernier) June 11, 2021

Максім Берньє - колишній член федерального парламенту Канади, який у різний час очолював міністерства закордонних справ та туризму. Утім, нині Народна партія, главою якої він є, не представлена в парламенті країни.

Додамо, що у Манітобі фіксується один з найвищих рівнів інфікування COVID-19 серед усіх канадських провінцій, тож там досі зберігають суворі карантинні обмеження.

Фото: twitter.com/nicbufflin