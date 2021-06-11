У Британії зафіксували найбільше за чотири місяці випадків COVID-19

У Великій Британії зафіксували найбільшу упродовж 4 місяців кількість нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Влада Британії повідомила про 8 125 нових випадків захворювання на COVID-19 упродовж останніх 24 годин. Це найвищий щоденний показник захворюваності в країні з 26 лютого, коли було зафіксовано 8 523 нових хворих.

У четвер, 10 червня, повідомлялося про 7 393 нові випадки хвороби протягом доби. Тиждень тому, минулої п'ятниці, в Британії було зареєстровано 6 238 нових випадків COVID-19.

Окрім того, впродовж останньої доби у Британії було зафіксовано 17 смертей унаслідок пандемії коронавірусу.

Загалом у Великій Британії, станом на сьогодні, 41 088 485 осіб отримали першу дозу вакцини від COVID-19, а 29 165 140 людей вже повністю щеплені від недуги.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 11 червня зафіксовано понад 175,6 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 159,1 млн осіб.