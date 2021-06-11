В Австралії жорстоким людям заборонять тримати тварин

У австралійському штаті Новий Південний Уельс ввели в дію довічну заборону на володіння або роботу з тваринами для людей, засуджених за жорстоке поводження з тваринами.

Як передає Укрінформ, про це у своєму Facebook написала ініціатор закону Емма Херст.

«Новий Південний Уельс тільки що став першим австралійським штатом, який ввів автоматичні довічні заборони на тварин проти жорстоких людей. Пропонований нами новий закон щойно прийнятий обома палатами», - зазначила депутат.

За словами Херст, «тепер винним буде автоматично заборонено тримати тварин під наглядом або працювати з ними на все життя».

Крім цього закон забезпечує восьмикратне збільшення штрафних санкцій і подвійне - термінів ув’язнення за випадки жорстокого поводження з тваринами.

Як повідомляє Sydney News Today, тисячі людей у соціальних мережах позитивно відреагували на прийняття закону.