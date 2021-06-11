В Індії число випадків «чорного грибка» зросло на 150% за три тижні

В Індії кількість хворих на мукормікоз зросла до 31 216. Померли від грибкового захворювання наразі 2 109 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє NDTV.

Збільшення кількості хворих на мукормікоз обумовлено, зокрема, браком основного лікувального засобу - Амфотерицину-В - для лікування пацієнтів.

"Кількість хворих у країні зросла на понад 150% упродовж останніх трьох тижнів", - йдеться у повідомленні.

Найбільше хворих зафіксовано у штаті Махараштра (7 057 випадків зараження та 609 померлих) та у штаті Гуджарат (5 418 захворювань та 323 летальних випадки).

Згідно з даними фахівців, мукормікоз частіше діагностують у тих пацієнтів з коронавірусом, які перебували у відділеннях інтенсивної терапії та протягом тривалого часу отримували стероїди або кисневу підтримку.

Захворювання також вражає діабетиків, котрі протягом тривалого часу отримують великі дози стероїдів. Про те, що в Індії починається епідемія ще одного захворювання, стало відомо минулого місяця.

Як повідомлялося, учора в Індії зафіксували найбільшу з початку пандемії кількість смертей від коронавірусу упродовж доби — 6148.

Індія зараз на другому місці у світі за кількістю інфікованих коронавірусом та на третьому - за кількістю смертей від COVID-19.