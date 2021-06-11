ЄСПЛ поновив розгляд позову Грузії проти Росії

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відновив розгляд позову Грузії з вимогою визнати Росію відповідальною за окупацію території країни та утиски етнічних грузинів.

Про це йдеться у повідомленні міністерства юстиції Грузії, передає Укрінформ з посиланням на інформаційний портал «Новини-Грузія».

Йдеться про четвертий міждержавний позов Грузії проти РФ, який був направлений Мін'юстом до ЄСПЛ 21 серпня 2018 року.

За повідомленням відомства, у ньому йдеться про «масові утиски грузинського населення», а також про «адміністративну практику затримань, нападів і вбивств» на не контрольованих центральною владою Грузії територіях і вздовж адміністративних кордонів з ними.

Тбілісі вимагає встановити відповідальність Москви за порушення кількох статей Європейської конвенції з прав людини.

«Зокрема, окупацією, що триває, протягуванням колючого дроту і цілеспрямованою кампанією щодо населення Грузії Росією порушуються такі статті Європейської конвенції: право на життя, заборона катувань, право на свободу і безпеку, право особистої і сімейної захищеності, право на ефективний засіб правового захисту, право на освіту і свободу пересування», - йдеться в заяві міністерства.

У Мін'юсті наголошують, що в позові особлива увага приділяється справам Арчила Татунашвілі, Гіги Отхозорія і Давида Башарулі, убитих на територіях Абхазії і Цхінвальського регіону. Грузинська сторона позбавлена ​​можливості провести повноцінне розслідування, ідентифікувати і заарештувати винних. У Тбілісі вважають, що Росія приховує силовиків, винних у загибелі трьох громадян Грузії.

Розгляд четвертого міждержавного позову Грузії проти РФ було призупинено до оголошення рішення у справі про серпневу війну 2008 року. Своє рішення за цим позовом ЄСПЛ оголосив 21 січня 2021.

Тоді суд визнав, що після бойових дій Росія порушила шість статей Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод: право на життя; заборона на тортури і покарання, нелюдське поводження або таке, що принижує гідність; право на свободу і безпеку; право на захист приватного і сімейного життя; захист власності; свобода пересування.

При цьому було відзначено, що ці порушення поширюються на події, які відбулися після припинення вогню 12 серпня 2008 року, а події, що відбувалися в період з 8 по 12 серпня 2008 року, не підпадають під юрисдикцію РФ.

Грузинська сторона сприйняла це рішення ЄСПЛ як власну перемогу. У Тбілісі наголошують, що тим самим було встановлено, що Росія здійснює ефективний контроль над Цхінвальським та Абхазьким регіонами Грузії і несе відповідальність за порушення прав грузинських громадян.