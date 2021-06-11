У Норвегії під льодом і снігом знайшли поселення епохи вікінгів

Норвезькі археологи виявили в районі перевалу Лендбрен раніше невідоме зруйноване поселення з 21 житла, що відноситься до 750-1150 років, тобто до епохи вікінгів.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Secrets of the Ice.

Зазначається, що археологи знайшли залишки саней, мертвих тварин, одяг, предмети побуту та інші вражаючі знахідки, які весь цей час перебували під льодом та снігом. Артефакти вказують на те, що там проходив важливий коридор, який використовували місцеві жителі та торговці.

Точний вік знахідок залишається невідомим, але результати радіовуглецевого датування показали, що споруди відносяться до 750-1150 років, тобто до епохи вікінгів.

Археологи висунули гіпотезу, що поселення могло бути цілорічним, так як аналізи пилку з сусіднього болота говорять про те, що землеробство тут виникло близько 300-ого року нашої ери. Будинки також могли використовуватися місцевими мисливцями, які добували тут північних оленів.

Археологи планують повернутися на перевал влітку і продовжити дослідження.

Фото: Espen Finstad, secretsoftheice.com