Вірменського коньяку більше не буде – Єреван домовився з ЄС

Уряд Вірменії схвалив фінансову угоду з Євросоюзом, що передбачає надання Вірменії 3 млн євро у рамках процесу поступової відмови від географічного зазначення «коньяк» для вірменської алкогольної продукції.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на PanARMENIAN.net.

Передбачена угодою програма фінансується з бюджету ЄС у рамках Європейського інструменту сусідства. Загальна вартість - 3 млн євро. Відзначається, що мета фінансової угоди - сприяти поступовому та ефективному припиненню використання географічного зазначення «коньяк» для вірменської продукції, а також допомогти промисловості Вірменії зберегти свою конкурентоспроможність на експортних ринках.

Зокрема, реалізована з ЄС програма передбачає розробку нового найменування для вірменського коньяку, його рекламу і маркетинг на внутрішньому і традиційних зовнішніх ринках.

Проект реалізується відповідно до Угоди про всеосяжне і розширене партнерство з ЄС.

Вимога про відмову від назви «коньяк» передбачена підписаною у листопаді 2017 року Угодою про всеосяжне і розширене партнерство, яка повністю набула чинності з 1 березня 2021 року. Згідно з документом, Вірменії дали 25 років для відмови від назви «коньяк».

Як повідомлялося, «коньяк» є захищеним географічним найменуванням відповідно до законодавства Франції. Їм може називатися міцний алкогольний напій (бренді), вироблений в департаменті Шаранта, де розташоване місто Коньяк.