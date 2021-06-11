У США дозволили не носити маски в аеропортах і вокзалах на відкритому повітрі

Центри США з контролю і профілактики захворювань (СDC) більше не вимагатимуть від мандрівників одягати захисні маски в аеропортах і на вокзалах на відкритому повітрі.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

У CDC дійшли такого висновку через більш низький ризик передачі інфекції на відкритому повітрі.

Таким чином люди зможуть знімати маски на вулиці в очікуванні потяга, у внутрішньому дворі аеропорту або в транзитних режимах просто неба.

Водночас вимога до носіння масок у приміщеннях та у всіх видах транспорту залишається в силі, незалежно від статусу вакцинації.

Зазначається, що зміна відбулася після того, як адміністрація президента США Джо Байдена провела великі обговорення з транзитними союзами та іншими групами. Зараз адміністрація розглядає можливість внесення інших незначних змін щодо використання масок для транзиту в приміщенні. Наприклад, може з'явитися можливість у вакцинованих працівників авіакомпаній знімати маски в кімнатах, недоступних для громадськості.

У травні в CDC заявили, що повністю вакциновані люди можуть не носити маски на відкритому повітрі.

Як повідомляв Укрінформ, у світі станом на ранок 11 червня зафіксовано понад 175,6 млн випадків зараження коронавірусом, з них - більше 3,7 млн летальних, одужали вже понад 159,1 млн осіб.