У Бразилії зафіксували рекордну добову смертність від COVID-19 із 5 травня

Найбільшу з 5 травня кількість померлих упродовж доби внаслідок коронавірусної хвороби зареєстрували минулої доби у Бразилії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє teleSUR.

Упродовж минулої доби у Бразилії зареєстрували 2 693 смертей внаслідок пандемії коронавірусу, що є найвищим показником з 5 травня, повідомили у Федеральному урядовому дослідницькому інституті Фіокруз.

Міністерство охорони здоров'я Бразилії повідомило у середу, що протягом доби в країні було зареєстровано 52 488 нових випадків хвороби COVID-19.

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Таким чином, загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу в Бразилії наразі становить 17,03 млн, а летальних випадків - 477 307.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 11 червня кількість випадків зараження коронавірусом перевищує 175,6 мільйона, зокрема, 3,7 млн летальних, одужали 159,165,953 осіб.

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