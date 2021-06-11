Білоруські силовики повинні відповісти за знущання зі співгромадян — Латушко

Особи, причетні до побиття активістів під час переслідувань опозиції в Білорусі, повинні постати перед судом.

Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив керівник Народного антикризового управління, член президії Координаційної ради опозиції Білорусі Павло Латушко, передає Укрінформ.

За його словами, опозиція наполягає на тому, щоб люди, причетні до тортур, в першу чергу силовики, що розганяли акції протесту в Білорусі, понесли відповідальність згідно з нормами міжнародного та національного права.

"Тут у нас абсолютно чітка позиція всіх демократичних сил: ми виходимо з верховенства закону та права. І всі ті, хто порушив закони Білорусі, повинні нести відповідальність за кримінальним законодавством. Буде слідство, воно носитиме індивідуальний характер. Тортури переслідуються за всіма нормами — як національного, так і міжнародного права", — заявив Латушко.

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Він додав, що не маючи можливості захистити себе в Білорусі, постраждалі подають позови в країнах Євросоюзу.

"І сьогодні ми ставимо питання про виконання Конвенції ООН проти катувань, коли громадяни Білорусі можуть подавати заяву в країнах-членах Конвенції, щоб особи, винні в тортурах, переслідувалися вже сьогодні. І такі позови подані в Німеччині, в Литві, в Польщі плануються до подачі, в Чехії", — деталізував Латушко.

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Він також сподівається, що злочинці постануть саме перед білоруським судом.

"Відповідальність настане навіть до того моменту, поки в Білорусі зміниться система влади на демократію. Але ми сподіваємося, що судитимемо злочинців білоруським судом", — заявив опозиціонер.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії і масово заарештовує їх. Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

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В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

Фото: tut.by