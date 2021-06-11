Падіння винищувача у Болгарії: пілот загинув

Пілот болгарського винищувача МіГ-29, що впав у середу в Чорне море, загинув.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Сіньхуа.

“Було встановлено, що 47-річний пілот майор Валєнтін Терзієв загинув”, - йдеться у заяві міністерства оборони Болгарії.

Зазначається, що пошуково-рятувальна команда виявила уламки рятувального обладнання й “біологічний матеріал, направлений на аналіз ДНК”. Наразі зусилля рятувальників зосереджені на знаходженні “чорних скриньок”.

Нагадаємо: літак зник із радарів під час участі у навчаннях, які були негайно припинені. Через інцидент також було відкладено засідання Ради міністрів Болгарії.