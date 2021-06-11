У травні на кордоні США й Мексики виявлено найбільшу за 20 років кількість нелегалів

У травні кількість нелегальних мігрантів, які перетинають кордон США з Мексикою, досягла найвищого рівня за більш ніж 20 років.

Про це повідомляє ВВС, передає Укрінформ.

Як зазначається, Служба митного і прикордонного контролю США повідомила про затримання у травні 180034 мігрантів, з яких 112302 особи розвернули назад. Це найвищий показник за місяць з квітня 2000 року.

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Згідно з даними CBP, число дітей без супроводу з Центральної Америки у травні зменшилося до 10765-ти в порівнянні з 13940 в попередньому місяці. Виконувач обов'язків помічника секретаря міністерства охорони здоров'я США Чжу Ин Чанг сказала, що кількість дітей-мігрантів без супроводу з березня «просто безпрецедентна».

Як повідомляв Укрінформ, за часів президентства Дональда Трампа в США було введено жорстку міграційну політику. Попередній президент США докладав зусиль, щоб зупинити потік мігрантів із Латинської Америки через кордон із Мексикою.