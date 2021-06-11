Теракт на півночі Афганістану забрав три життя
Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.
“Троє афганських військових були вбиті, й ще троє поранено під час підриву автомобіля смертником з Талібану у провінції Багхлан”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що смертник намагався прорватися на військову базу в столиці провінції місті Пул-е-Хумрі.
“Коли військові, які охороняли базу, відкрили вогонь, автомобіль вибухнув”, - розповів представник військової бази Абдул Хаді Назарі.
Він додав, що терористу не вдалося завдати базі значних руйнувань.
Нагадаємо: теракт відбувся на тлі виведення з Афганістану військового контингенту США й НАТО. Наразі близько 3500 військових США та 7000 НАТО покинуть Афганістан до 11 вересня - 20-ої річниці терактів у США, що привели країну у війну.