Теракт на півночі Афганістану забрав три життя

Унаслідок вибуху смертника на півночі Афганістану, загинуло три людини, ще троє було поранено.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише Сіньхуа.

“Троє афганських військових були вбиті, й ще троє поранено під час підриву автомобіля смертником з Талібану у провінції Багхлан”, - йдеться у матеріалі.

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Зазначається, що смертник намагався прорватися на військову базу в столиці провінції місті Пул-е-Хумрі.

“Коли військові, які охороняли базу, відкрили вогонь, автомобіль вибухнув”, - розповів представник військової бази Абдул Хаді Назарі.

Він додав, що терористу не вдалося завдати базі значних руйнувань.

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Нагадаємо: теракт відбувся на тлі виведення з Афганістану військового контингенту США й НАТО. Наразі близько 3500 військових США та 7000 НАТО покинуть Афганістан до 11 вересня - 20-ої річниці терактів у США, що привели країну у війну.