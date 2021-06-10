Цикади затримали чартер із журналістами, які висвітлюють турне Байдена до Європи

Виліт чартерного літака, з журналістами, які висвітлюють подорож президента США Джо Байдена до Європи, затримався на кілька годин через цикад.

Про це повідомляє “Голос Америки”, передає Укрінформ.

“Для того, щоб здійсни рейс, з Нью-Йорка до Вашингтона було доставлено інший літак, пишуть ЗМІ. Рейс відправився в середу зранку, повідомляють журналісти на борту літака”, - йдеться у повідомленні.

Цього року на Східному узбережжі США реєструється велика кількість цикад. Рій цикад забрався і у мотор літака для преси, що спричинило затримку вильоту.

Мільярди цикад типу Brood X з‘являються на Східному узбережжі США раз на 17 років. Нашестя триватиме до початку липня, передбачають науковці.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден у середу розпочав своє перше закордонне турне, під час якого заплановані його візити до Британії, Бельгії й Швейцарії.