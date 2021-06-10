Справа МН17: у суді розповіли, де засекречені свідки бачили «Бук»

У Нідерландах у судовому комплексі "Схіпхол", що біля Амстердама, під час четвертого судового засідання по суті у справі про збитий у 2014 році літак рейсу МН17 судді озвучили, де засекречені свідки трагедії бачили установку "Бук".

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Зокрема, судді озвучили, що один зі свідків близько 14:00 17 липня 2014 року бачив “Бук”, який їхав в сторону поля під Сніжним. Він також підтвердив, що з “Бука” стріляли і після цього на установці бракувало однієї ракети.

Інший свідок повідомив слідству, що за наказом одного з чотирьох обвинувачених Леоніда Харченко він поїхав в Донецьк, а потім в Сніжне. За його словами, він бачив "Бук" 17 липня 2014 року ввечері після трагедії біля магазину “Фуршет” в місті Сніжне.

Сьогодні закінчилося четверте засідання суду по суті. Наступне відбудеться 17 червня 2021 о 10:00, за місцевим часом.

Протягом перших чотирьох днів слухань по суті у справі МН17 судді озвучили деякі матеріали розслідування. Також було представлено відео та фото і озвучено покази свідків. У суді також представили деякі фрагменти телефонних розмов, в яких фігурують четверо обвинувачених: троє росіян Ігор Гіркін, Сергій Дубинський, Олег Пулатов та громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Також у суді досить детально було представлено зібрані слідством докази транспортування ЗРК «Бук».

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах на сьогоднішньому судовому засіданні з розгляду по суті справи про збитий у 2014 році Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17, оприлюднили нові телефонні розмови чотирьох обвинувачених.

На засіданні досить детально було представлено відео та карти транспортування ЗРК “Бук”.

Суддя Дагмар Костер, який зачитує деталі справи, вкотре зазначив, що всі оприлюднені матеріали є результатом розслідування, а суд свою думку висловить лише після завершення розгляду справи по суті.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав катастрофи на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

19 червня 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування ЗРК "Бук". Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Окружний суд Гааги у березні 2020 року розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу МН17.