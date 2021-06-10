Фонд Навального представив нові докази отруєння політика

Фонд боротьби з корупцією підготував розслідування, в якому повідомляється нова інформація про отруєння Олексія Навального і супутні обставини, зокрема список фальсифікацій медичних документів в Омську, а також ім'я ще одного отруйника з ФСБ - Валерія Сухарєва.

Як повідомляє Укрінформ, розслідування «Вся правда про отруєння Навального» опубліковано на сайті політика і в Ютубі.

Зокрема, повідомляється, що медичні документи Навального були сфальсифіковані, щоб приховати причини коми. ФБК визначив фальсифікацію, звіривши документи, отримані спочатку в реєстратурі, а потім видані їм офіційно. Фонд Навального публікує таблицю внесених змін.

Також з документів було вилучено біохімічний аналіз крові Навального з НДІ Скліфосовського. «Омські шахраї просто викинули його, сховали від нас, нібито його ніколи не було. А він був, і в ньому зафіксовано критичне зниження рівня холінестерази. Що разом з іншими симптомами, описаними в медкарті, підтверджує діагноз отруєння інгібіторами холінестерази у 100% випадків», - йдеться в розслідуванні.

Крім того, в розслідуванні названий важливий член «бригади отруйників» - Валерій Миколайович Сухарєв, високопоставлений співробітник ФСБ, який їздив по Росії з Навальний мінімум 15 разів. Як пояснюють розслідувачі, Сухарєв був також у числі тих, хто їздив по РФ, готуючи отруєння російського поета, письменника, публіциста Дмитра Бикова.

Як повідомлялося, Навального госпіталізували в серпні 2020 року після поїздки в місто Томськ. Літак з ним екстрено приземлився в Омську. Потім його вивезли в стані коми на лікування до Німеччини.

Потім 17 січня Навального затримали в московському аеропорту - відразу після повернення з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння речовиною з групи «Новічок». Після цього суд замінив його умовний строк у справі «Ів Роше» на реальний.

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У березні Навальний підтвердив, що знаходиться у виправній колонії №2 в Покрові Владимирської області.

Європейський суд з прав людини вимагає звільнити Навального у зв'язку з загрозою його життю і здоров'ю.